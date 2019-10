5000 Euro Schaden ist bei einem Unfall im Bereich der Kreuzung Bibrastraße/Erhardstraße am Samstagnachmittag entstanden. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr die Bibrastraße in Richtung Finanzamt. An der Kreuzung übersah er eine 58-jährige Autofahrerin, die in Richtung Ostring fuhr und deshalb Vorfahrt hatte. pol