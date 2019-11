Vorfahrt genommen: 2500 Euro Schaden

Eine 60-jährige Frau befuhr am Dienstagmittag mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung B 173. Hier wollte sie nach links in Richtung Unterlangenstadt weiterfahren, übersah dabei jedoch einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer, welcher in die Hauptstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt insgesamt 2500 Euro.