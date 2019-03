Vorfahrt eines Lastwagens missachtet

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 79-jähriger Eckersdorfer die Forststraße in Richtung B 22. Hier wollte er nach links in Richtung Bayreuth abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 47-jährigen Lkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Lkw-Fahrer am Kopf. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt etwa 12 000 Euro. pol