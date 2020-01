Vorfahrt eines Bikers übersehen

Im Kreuzungsbereich Bamberger Straße/Staatsstraße 2260 übersah am Donnerstagnachmittag ein 74-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines 17-jährigen Zweirad-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde das Krad gegen einen in der Pointstraße geparkten Pkw geschleudert. Mit schweren Verletzungen musste der 17-Jährige ins Krankenhaus Forchheim gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.