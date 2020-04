Vorfahrt am Berliner Ring missachtet

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 11.30 Uhr zwischen Berliner und Münchner Ring. Ein Seat-Fahrer missachtete beim Fahren auf den Münchner Ring die Vorfahrt eines Hyundai. Dessen Fahrer versuchte noch vergeblich auszuweichen, um den Zusammenstoß zu vermeiden. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro. Der Hyundai-Fahrer zog sich durch den ausgelösten Airbag leichte Verletzungen zu. Wertsachen aus Paketauto gestohlen Aus einem Paketdienstwagen sind am Donnerstag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr verschiedene Wertgegenstände gestohlen worden. Das Auto war im Bereich Gönnerstraße/Hemmerleinstraße abgestellt, aber nicht verschlossen. Aus der Mittelkonsole wurden verschiedene Ausweispapiere, ein silberfarbenes Smartphone Samsung Galaxy S7 sowie Bargeld im zweistelligen Bereich gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0951/9129-210 entgegen. Fahrertür eingedellt

und abgehauen Am Donnerstag zwischen 15 und 18.20 Uhr wurde in der Hegelstraße an einem grauen Dacia die Fahrertüre eingedellt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Täter ist unbekannt. Unbekannter fährt Außenspiegel an Am Theodor-Heuss-Ring wurde zwischen dem 27. und 28. März der linke Außenspiegel eines silberfarbenen Hyundai angefahren. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt unter der Nummer 0951/9129-210 Hinweise zu dem Vorfall entgegen. Flucht mit Drogen

endet an Hauswand Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr sollte in der Starkenfeldstraße ein 35-jähriger Radfahrer von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der Mann flüchtete in die Pödeldorfer Straße, wo er mit seinem Rad an eine Hauswand fuhr. Dabei zog sich der Flüchtige eine leichte Platzwunde am Auge zu. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten diverse Drogen, darunter Crystal, Ecstasy, Speed und Marihuana. Außerdem wurde das Fahrrad sichergestellt, das, wie sich herausstellte, Ende vergangenen Jahres in Forchheim als gestohlen gemeldet worden war. pol