Vorerst zum letzten Mal Erstliga-Atmosphäre

Vorerst letztmals Erstliga-Atmosphäre in der Puppenstadt: Die Neustadter Kegler genießen zum letzten Mal Heimrecht in dieser Saison und empfangen Gut Holz Sandhausen.

Die Hardtwald-Truppe hat mit 5871 den drittbesten Auswärtsschnitt aller Bundesligisten, wird aber die Saison wohl nur auf Rang 7 beenden.

1. DCU-Bundesliga

PSV Franken Neustadt - Gut Holz Sandhausen

Vor allem die Startspieler Damir Dundic und Tobias Woll sowie Schlussmann Christian Brunner sind hervorzuheben. "Als Letzter wollen wir nicht absteigen", gibt Betreuer Ulrich Bieberbach die Marschroute vor, und für dieses Ziel ist ein Sieg eingeplant. Nach dem guten Auftritt in Mörfelden rotiert Kapitän Jürgen Bieberbach zurück ins Team.

Die Franken wollen vor heimischem Publikum noch mal alles geben und einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Frankenhalle auf die Platte bringen. "Die Saison war mehr als durchwachsen, aber dennoch werden wir am Samstag nochmals alles in die Waagschale werfen und die Punkte hier behalten." Dieser Kampfansage von Michael Lohrer ist nichts hinzuzufügen, ab 13 Uhr darf man gespannt sein, ob das Franken-Sextett Taten folgen lässt. nh