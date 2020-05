Vorerst nur im Freien

In der Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach-Schondra gibt es öffentliche Gottesdienste bis auf Weiteres nur im Freien. An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, findet eine Wortgottesfeier um 11 Uhr auf der Platzer Kuppe statt. Der Ort kann vom Wanderparkplatz aus, aber nur zu Fuß, erreicht werden. Mund-Nasen-Bedeckung, Gesangbuch Gotteslob und Sitzgelegenheiten sind mitzubringen. Da die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt ist, muss man sich in den Pfarrämtern telefonisch anmelden. Geöffnet ist am Montag in Schondra von 8 bis 12 Uhr (Tel. 09747/242) und am Dienstag in Oberleichtersbach von 10 bis 17 Uhr (Tel. 09741/932 317).

Unter denselben Bedingungen wird auch der Pfingstgottesdienst am Sonntag, 31. Mai, um 11 Uhr am Distelfeld, am Bildstock zwischen Schönderling, Oberleichtersbach und Schondra, stattfinden. Anmeldungen werden erst in der Woche vorher entgegengenommen. Weitere Informationen über die Homepage www.pg-oberleichtersbach-schondra.de und über einen Newsletter, der in den Kirchen aufliegt. sek