Vorerst kein Zuschuss für die Spielvereinigung Haard

Sigismund von Dobschütz



In einem Brief an Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) und den Gemeinderat bat der Vorstand der Spielvereinigung Haard kürzlich um die haushaltsmäßige Berücksichtigung eines Zuschusses zur Sanierung ihres Fußballplatzes. Dieser soll in den kommenden zehn Jahren für eine geschätzte Summe von 40 000 Euro durch Maschineneinsatz und Düngung wieder aufgefrischt und damit für die begehrten Relegationswettkämpfe wieder spielbar gemacht werden.

In jüngster Vergangenheit hatte die SpVgg schon Absagen anderer Fußballvereine erhalten, die den Rasen als unbespielbar bezeichnet hatten. Die SpVgg Haard bat deshalb den Gemeinderat um einen Zuschuss in Höhe eines Drittels der geschätzten Kosten.



Nicht grundsätzlich dagegen

Am Dienstag diskutierte nun der Gemeinderat nach Verlesung des Schreibens im Rahmen seiner Haushaltsberatungen diesen Wunsch der Spielvereinigung, wollte allerdings keinen festen Betrag in den Haushaltsplan aufnehmen. Sowohl formale als auch sachliche Gründe sah das Gremium als gegeben: Grundsätzlich seien die Vereine aufgefordert, entsprechende Anträge frühzeitig vor Aufstellung eines Haushaltsplans bis Jahresschluss einzureichen.

Außerdem habe die Gemeinde bisher Vereinen immer nur Zuschüsse bis maximal zehn Prozent gewährt, dies auch nur für werterhaltende Investitionen in vereinseigene Einrichtungen, nicht aber für den laufenden Unterhalt.



Auf Einnahmen angewiesen

Dritter Bürgermeister Stephan Schmitt aus Haard verteidigte den Antrag der Spielvereinigung. Die Rücklagen des Vereins würden für die umfangreiche Sanierung des Sportheims gebraucht, so dass für den Sportplatz kaum noch Geld zur Verfügung stünde. Andererseits sei die SpVgg auf die Einnahmen aus den Relegationsspielen angewiesen.

Doch auch Bürgermeister Harald Hofmann bemängelte, dass der Brief des Vorstands nicht als offizieller Antrag angesehen werden könne, da die Endsumme von 40 000 Euro, verteilt auf zehn Jahre, lediglich geschätzt sei und dem Schreiben nur unzureichende Belege beigefügt seien.

Der Gemeinderat beschloss deshalb nach längerer Diskussion, den Wunsch des SpVgg-Vorstands im Haushaltsplan 2018 nicht zu berücksichtigen und erst in einer späteren Sitzung nach Klärung offener Fragen erneut darüber zu beraten.