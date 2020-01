Vordermann fährt plötzlich rückwärts

In der Dr.-Daßler-Straße in Herzogenaurach ist es am Samstag gegen 22.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren mit ihren Autos die Veitsbronner Straße in Richtung Dr.-Daßler-Straße und wollten an der dortigen Einmündung rechts abbiegen. Zunächst mussten sie jedoch anhalten. Plötzlich fuhr das vordere Auto rückwärts und stieß gegen das Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem schwarzen Mercedes von der Unfallstelle. Am Auto des Geschädigten wurde der vordere Stoßfänger beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.