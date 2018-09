Vorderladerschießen der Zeulner Schützen

Zu ihrem 33. Scheibenschießen mit Vorderladergewehren laden am Wochenende 15./16. September die Schützen ein. Diese ursprünglichste Art des Scheibenschießens ist bei den Zeulner Schützen mehr Brauchtumspflege und geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Eingeladen sind alle, die sich fürs Vorderladerschießen interessieren, ob als "alte Hasen" oder nur mal zum "Reinschnuppern". Erwartet werden Vorderladerschützen aus ganz Oberfranken. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Neben Geldpreisen stehen wieder viele Sachpreise zur freien Auswahl. red