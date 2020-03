Vordere Stoßstange am Touran verkratzt

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.30 Uhr, bis Freitagmorgen wurde in Eltmann, Mainstraße 2, ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter VW Touran von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Am VW des 37-jährigen Geschädigten, wurde die vordere Stoßstange an der linken Seite zerkratzt (Schaden 700 Euro).

Hintermann bemerkt das Bremsen zu spät Am Freitag um 11.30 Uhr befuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW Golf die Augsfelder Straße. An der Einmündung zur Straße Am Wasserwerk beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dies erkannte ein dahinter fahrender 25-jähriger VW-Polo-Fahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Pkw entstand Gesamtschaden von 500 Euro. Unbekannter reißt einfach Kennzeichen ab Im Januar wurde an einem in der Bamberger Straße 13 abgestellten Firmenwagen, der dort auf einem öffentlichen Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt war, das hintere amtliche Kennzeichen von einem Unbekannten entwendet. Der Täter hatte das Kennzeichen samt Kennzeichenhalterung von dem Ford abgerissen. Die Kennzeichenhalterung fand sich in einem nahen Gebüsch.

Hauswand durch Graffiti beschmiert In der Nacht zum Freitag wurde Am Stadtsee 2 die Fassade eines Wohnhauses durch einen Unbekannten mit Graffiti beschmiert. Der oder die Täter beschmierte die Hauswand auf einer Fläche von 16 Quadratmetern mit Schriftzügen. Nach einer ersten Einschätzung entstand Schaden von 2000 Euro.