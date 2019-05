Vordächer für Poxdorfer Kirche abgelehnt

Die Katholische Kirchenstiftung Mariä Opferung Poxdorf hat die Kirchentüren erneuert. Nun möchte sie, um in Zukunft eine Schädigung der Türen zu vermeiden und die Kirchenbesucher vor Regen und Eisglätte zu schützen, über der Türe zur Sakristei an der Südseite (im Bild rechts) der Kirche und über dem Haupteingang an der Westseite eine Überdachung anbringen. Dem Antrag lagen Entwurfszeichnungen der Firma Vogel-Metallgestaltung (Eckental) bei. Das Rundbogen-Vordach über dem Haupteingang sollte aus einer Stahlkonstruktion bestehen, die auf zwei stählernen Stützpfosten ruht. Für die Überdachung der Sakristeitür ist eine auf Stahlpfosten aufliegende Glasfläche vorgesehen. Das Landesamt für Denkmalpflege riet aus ästhetischen Gründen davon ab, dem Antrag der Kirchenstiftung stattzugeben. Die Gemeinderäte waren der Meinung, dass die geplanten Überdachungen die Kirche eher verunzieren und lehnten den Antrag einstimmig ab. Sie empfahlen der Kirchenstiftung, das Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat und den Denkmalpflegern zu suchen und alternative Lösungen erarbeiten zu lassen. Foto: Dagmar Niemann