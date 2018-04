Vorbildliches Verhalten nach Parkrempler

Auf dem Parkplatz "Sinnflut" in Bad Brückenau touchierte eine 37-jährige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Pkw. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Nachdem der Geschädigte auch nach längerer Wartezeit nicht auftauchte, brachte die Verursacherin vorbildlich einen Handzettel an der Windschutzscheibe an und meldete sicherheitshalber die Sache noch bei der Polizei. So viel Ehrlichkeit soll dann auch nicht bestraft werden. Daher wurde auf das prinzipiell fällige Verwarnungsgeld verzichtet. pol