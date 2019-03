"Vorbildlicher Einsatz"

Eine besondere Ehrung bekam Helmut Meixner bei der Hauptversammlung der Garten- und Blumenfreunde. Für sein 25-jähriges Engagement im Vorstand wurde er unter großem Applaus der Mitglieder mit der Ehrenurkunde und der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Vorsitzende Katja Schöpke dankte weiterhin allen, die sich für den Verein engagieren und ihn unterstützen. Der Einsatz der ehrenamtlichen Helfer sei wie in den vergangenen Jahren wieder vorbildlich gewesen. Besonders hob sie die vielen Stunden der Jugendbetreuer und der Jugendlichen, welche das soziale Schuljahr über den Verein leisten, hervor. "Gemeinsam haben wir wieder viel geschafft", lobte die Vorsitzende den Zusammenhalt im Dorf. Umfangreich fiel dementsprechend auch die Rückschau auf die vielen Termine aus.

Kassier Robert Fritz gab einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins. Weiter ging es im Programm mit den Ehrungen (siehe Infokasten).

In einem Ausblick kündigte Katja Schöpke etliche Veranstaltungen an. So soll es im Juli zur Landesgartenschau nach Wassertrüdingen gehen. Unter anderem soll es eine Sommer-Kräuterwanderung und ein Schnauzturnier geben. red