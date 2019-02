Herzogenaurach vor 15 Stunden

herzogenaurach.inFranken.de Vier Personen wurden mit dem Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten, eine mit der Pflegemedaille ausgezeichnet.

Vorbildlicher Einsatz für die Mitmenschen

Bei einer Ehrungsveranstaltung am vergangenen Donnerstag wurden im Landratsamt Erlangen-Höchstadt an fünf Personen Ehrenurkunden und Pflegemedaillen verliehen, darunter auch an zwei Herzogenauracherin...