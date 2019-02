Vorbildliche Kraftfahrer werden geehrt

Traditionell nimmt die Kreisverkehrswacht Kronach in jedem Frühjahr auf ihrer Jahreshauptversammlung die Auszeichnung bewährter Kraftfahrer vor. Dabei ist sie auf die Mithilfe von Personen, denen eine solche Verleihung zusteht, angewiesen. Sie bittet deswegen um Anmeldung bei ihrem Mitglied Günter Neubauer, Tel. 09266/9829.

Die Auszeichnung wird in folgenden Stufen für "unfallfreies" Fahren verliehen: in Bronze für zehn Jahre Fahrzeit, in Silber für 20 Jahre, in Silber mit Eichenkranz für 25 Jahre, in Gold für 30 Jahre, in Gold mit Eichenkranz für 40 Jahre sowie als goldenes Lorbeerblattfür 50 Jahre Fahrzeit. Bei der Auszeichnung werden die Verleihungsurkunde und eine Anstecknadel verliehen.

Die Kreisverkehrswacht Kronach bittet Kraftfahrzeugführer, die die Voraussetzungen erfüllen, den Antrag aus terminlichen Gründen umgehend bei Günter Neubauer zu stellen. Der Antragsteller muss sich lediglich bereiterklären, dass die Verkehrswacht seine Angaben durch eine Anfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt nachprüft und dass die erforderlichen Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister erteilt werden.

Die von der Deutschen Verkehrswacht gestiftete Auszeichnung kann Kraftfahrern verliehen werden, die sich als verkehrssicher bewährt haben und sich gleichzeitig verpflichten, auch weiter durch umsichtiges, rücksichtsvolles und hilfsbereites Verhalten im Straßenverkehr Vorbild zu sein. Die Auszeichnung kann deutschen und ausländischen Kraftfahrern verliehen werden, wenn diese ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik haben. rp