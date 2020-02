Vorbildliche Autofahrerin

In der Oberen Torstraße in Zeil blieb am Freitag, 11.15 Uhr, eine 58-Jährige mit ihrem VW Golf am Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen. Nachdem die Frau angehalten hatte, wartete sie ein Weile. Da aber niemand zum Fahrzeug kam, brachte sie einen Hinweiszettel mit ihren Personalien, Kennzeichen, Telefonnummer an. Weil auch kein Rückruf des Fahrzeughalters folgte, verständigte sie die Polizei. Diese ermittelte den Fahrzeughalter und nahm Kontakt mit ihm auf. Der Halter teilte mit, dass er seinen Außenspiegel bei jedem Parken einklappt. Der Schaden am Spiegelglas stellte sich als Altschaden heraus. Die Polizei lobte: "Somit hat die 58-Jährige vorbildlich gehandelt und alles richtig gemacht. Da sie nicht die Verursacherin ist, kann sie erleichtert sein." Der Schaden am Spiegel geht nicht auf ihre Kappe. red