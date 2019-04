Vorbild und Motivator

Die DLRG Bayern zeichnete Erwin Reuter mit der Ehrenmedaille "pro meritis" aus. Das gab die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) bekannt.

Die Vita des Urgesteins der DLRG Ebern und Schonungen zeigt unzählige ehrenamtliche Tätigkeiten für die verschiedenen DLRG-Organisationen und erfüllt vorbildlich den Anspruch an diese außergewöhnliche Auszeichnung, die nur 25 lebenden Personen der DLRG verliehen werden darf. Erwin Reuter ist der 36. Geehrte in dieser ehrenvollen Liste der DLRG Bayern.

Reuter bekleidete Ämter im Bezirksvorstand, als Vorsitzender der DLRG Ebern und der DLRG Schonungen und weitere Vorstandsposten (wie etwa technischer Leiter für Ausbildung).

Als Schwimmlehrer tätig

Ganz nebenbei lehrte Erwin Reuter unzählige Kinder das Schwimmen. Er wirkte federführend beim Bau des Eberner Vereinsheims oder bei der Organisation von Wettkampf- und Schwimmveranstaltungen sowie beim Ausbilden der Rettungsschwimmer. Überall ist Erwin Reuter aktiv und ein Antreiber für die Jugend und jungen Erwachsenen und ein Beispiel für Kameradschaft und Einsatzwille, wie es bei der Verleihung der Ehrenmedaille hieß.

Aber auch der persönliche Erfolg im Rettungsschwimmen bei den Hallendisziplinen zeugt von Ausdauer und einem starken Willen. So wird Erwin Reuter heuer zum 31. Mal an den deutschen Seniorenmeisterschaften (DSM) teilnehmen. Er blickt auf mehrfache Podiumsplatzierungen bei der DSM zurück. Weiter sind die Vizeweltmeister-Titel aus dem Jahr 2016 und mehrfache Altersklassen-Landesrekorde in Bayern nicht zu vergessen.

Die Auszeichnung Erwin Reuters fand im Rahmen der Jahresversammlung der DLRG Schonungen statt. Der Ehrenpräsident und der Vizepräsident des DLRG Bayern, Günther Kolb und Richard Bär, überreichten die Auszeichnung. red