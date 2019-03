Vorbeugung und Behandlung

Die Stadt Bad Brückenau bietet am Sonntag, 24. März, einen Venen- und Lymphtag an. Dieser dient dazu, über Risiken, Vorbeugungsmaßnahmen und Behandlungsmethoden von Besenreisern, Krampfadern bis hin zum offenen Bein zu informieren. Die Möglichkeit dazu besteht von 10 bis 17 Uhr in der Georgi-Kurhalle. sek