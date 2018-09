Vorbereitungsturnier in Breitengüßbach gut besetzt

Am Wochenende veranstalten die Breitengüßbacher Basketballer ihre Saisoneröffnungstage in der Hans-Jung-Halle und in der Schulturnhalle. Höhepunkt ist das hochkarätig besetzte Vorbereitungsturnier der Güßbacher Regionalliga-Mannschaft mit dem BBC Coburg, dem VfL Treuchtlingen und dem TTL Basketball Bamberg als Teilnehmer.

Am Samstag um 17.30 Uhr trifft der Regionalligist TTL Basketball Bamberg auf den ProB-Ligisten BBC Coburg. Es kommt also zum Duell der beiden Bamberger Trainer-Urgesteine Rainer Wolfschmitt und Ulf Schabacker, dem letztjährigen Trainer des TSV Tröster Breitengüßbach.

In der zweiten Partie treffen um 20.15 Uhr die beiden Regionalligisten TSV Tröster Breitengüßbach und VfL Treuchtlingen aufeinander. In der vergangenen Regionalliga-Spielzeit lieferten sich beide Teams umkämpfte Schlachten, in denen jeweils die Heimmannschaft als Sieger vom Parkett ging. Mit Peter Zeis wechselte im Sommer ein ehemaliger Breitengüßbacher und guter Freund von Erik Land nach Treuchtlingen, was sicher für noch mehr Brisanz sorgt.

Weiter geht es am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem Spiel um Platz 3, in dem die Verlierer der beiden Halbfinals des Vortages gegeneinander spielen. Den Abschluss bildet um 17.30 Uhr das Finale zwischen den Siegern der beiden Halbfinal-Partien.

Fast alle TSV-Teams im Einsatz

Am Saisoneröffnungs-Wochenende sind fast alle am aktiven Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften des TSV im Einsatz. Den Auftakt machen am Samstag um 10 Uhr die U12-Junioren, die auf die Regnitztal Baskets treffen. Im Anschluss spielt um 12.15 Uhr die U14 gegen die U13-Leistungsmannschaft in der Schulturnhalle. Gleichzeitig trifft die U18 in der Hans-Jung-Halle auf die JBBL-Basketballer der Nürnberg Falcons, die vom ehemaligen Güßbacher Coach Nikola Jocic betreut werden. Um 14.30 Uhr empfängt die Bayernliga-Herrenmannschaft des TSV den Ligakonkurrenten TTL Bamberg II.

Am Sonntag um 9 Uhr spielt die Güßbacher U10 gegen die SpVgg Rattelsdorf. Um 11.30 Uhr empfängt die dritte Herrenmannschaft den RSC Concordia Oberhaid. fd