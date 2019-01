Vorbereitungstreffen für England-Reise

Bereits zum dritten Mal wird die evangelische Kirchengemeinde Schney eine Reise in ihre englische Partnergemeinde Findon/Patching/Clapham an der Südküste Englands zwischen Portsmouth und Brighton veranstalten. Wahrscheinlich vom 13. bis 18. Juni werden die Teilnehmer bei Gastfamilien untergebracht sein und Ausflüge in die nähere Umgebung machen, in typischen Pubs einkehren und an der Küste spazieren gehen. Am Sonntag wird die Reisegruppe einen Gottesdienst in der Partnergemeinde besuchen. Umgekehrt sind die Reiseteilnehmer dann die einladenden Gastgeber, wenn vermutlich im kommenden Jahr eine Gruppe aus England Schney besucht. Zuletzt waren Leute zwischen elf und 80 Jahren beteiligt. Ein erstes Vorbereitungstreffen findet am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Gemeindehaus "Lichtblick" (Rabenstein 17) in der Schney statt. Wer mitfahren möchte, allerdings an diesem Abend verhindert ist, kann sich per E-Mail oder telefonisch im Pfarramt melden; Telefonnummer 09571/8585, E-Mail an pfarramt.schney@elkb.de. red