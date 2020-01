Vorbereitungskurs für Kinderpflege

Das Seminar für Fort- und Weiterbildung am Bildungszentrum Vierzehnheiligen informiert am Mittwoch, 29. Januar, um 17 Uhr über den Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung Kinderpflege. Die Weiterbildung bietet Personen, die bereits praktische Erfahrungen in der Erziehung und Betreuung von Kindern besitzen, den beruflichen Einstieg in ein pädagogisches Arbeitsfeld. Weitere Informationen sind telefonisch unter 09571/953590 oder im Internet unter www.ggsd.de erhältlich. red