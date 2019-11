Vorbereitungskurs auf die Firmung

In Kürze wird der Vorbereitungskurs zur Firmung 2020 beginnen. Er ist für die katholischen Jugendlichen vorgesehen, die im Schuljahr 2019/2020 das 14. Lebensjahr erreichen, oder die im Jahr 2015 die erste heilige Kommunion empfangen haben. Die betreffende Familien erhalten ein persönliches Anschreiben und die Einladung zum Informationstreffen. Dieses findet für interessierte Jugendliche und Eltern am Sonntag, 10. November, um 17.15 Uhr in der Pfarrkirche in Burgkunstadt statt. Die Jugendlichen, die im Laufe dieses Schuljahres das 14. Lebensjahr erreichen und bis dahin keine Einladung erhalten haben, werden gebeten, sich im Pfarramt in Mainroth, dienstags zwischen 14 und 18 Uhr, Telefonnummer 09229/586 oder direkt bei Pater Josef Gibus, Telefonnummer 09572/3863672, zu melden. red