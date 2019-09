Am Montag, 16. September, hält um 19 Uhr die Vereinsgemeinschaft "Förderung Kulturgut Schwürbitz am Main" mit den Vereinsvertretern im Gasthof "Zum Stern" eine Besprechung wegen der letzten Kirchweihvorbereitungen ab. Es ist zwar keine offizielle Sitzung, jedoch noch einmal ein "Check", ob alles läuft. Eingeladen sind alle Vereinsabordnungen und Leute, die Interesse an der Kerwa (19. bis 24. September) haben. Kuchen- und Tortenspenden werden gerne angenommen. red