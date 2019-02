Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die und Musiker des Musikvereins 1864 Neukenroth e.V. bereiten sich seit Mitte Dezember auf das alljährliche Frühjahrskonzert vor. Hierfür haben sich die Musikanten zu einem Satzprobentag mit Dozenten in den Räumlichkeiten der Reitscher Schule eingefunden, die von Bürgermeister Rainer Detsch sowie Rektorin Astrid Kestel zur Verfügung gestellt wurden.

Um das anspruchsvolle, aber kurzweilige Programm zu perfektionieren, konnten für die jeweiligen Register die Dozenten Florian Unkauf (Tenorhorn/Bariton/F-Horn), Johanna Schütz (Klarinette/Flöte/Saxophon) und Rupert Motschenbacher (Tuba/Posaune) gewonnen werden. Die Trompetensatzprobe übernahm Dirigent Roman Steiger.

Hierbei wurden u.a. hilfreiche Tipps zur Atem- und Grifftechnik gegeben, um schwierige Passagen leichter zu meistern und Intonation, Phrasierung und Rhythmik zu verbessern.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurden das Erlernte im Foyer der Reitscher Schule in einer zusammenfassenden Gesamtprobe vertieft und gefestigt, so dass ein wichtiger Meilenstein in der Vorbereitung für das anstehende Konzert genommen werden konnte.

Das Konzert findet am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in der Zecherhalle Neukenroth statt. Karten gibt es an der Abendkasse zu sieben Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei, ebenso die Platzwahl (Konzertbestuhlung). gf