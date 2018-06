Vorbereitungen für die Wallfahrt

Thema Frieden





Los geht's schon sehr früh



Die Vorbereitungen für die Kreuzberg-Wallfahrt der Euerdorfer Kreuzbruderschaft am 21. und 22. Juli werfen ihre Schatten voraus. Schließlich sind an den beiden Tagen über 70 Kilometer Fußmarsch der Wallfahrer zu bewältigen.Die Streckenabschnitte sind gut vorbereitet. Zum diesjährigen Motto "Frieden" hat ein achtköpfiges Vorbereitungsteam zahlreiche Gebete, Texte, Lieder und Meditationen vorbereitet, schließlich lassen über neun Stunden Fußmarsch inklusive Pausen jede Menge Raum dafür. Auch organisatorisch ist die Wallfahrt eine große Herausforderung an Wallfahrtsleiterin Gisela Leber und Quartiermeister Bruno Brimer. So müssen im Vorfeld Begleitfahrzeuge organisiert werden, in die auch alles Gepäck passt. Außerdem werden an die Teilnehmer während der Wallfahrt Getränke, Traubenzucker oder Pflaster für Blasen an den Füßen an festen Stationen verteilt. Musiker samt Instrumente sind während der Wallfahrt und am Kreuzberg zum Gottesdienst gefordert."Es gibt so vieles, an das wir denken müssen. Gott sei Dank stehen uns viele Helfer zur Verfügung", freut sich Gisela Leber, "denn auch die diesjährige Wallfahrt, bei der rund 100 Teilnehmer aus Euerdorf und vielen Nachbargemeinden mitgehen, soll für die vielen Teilnehmer so angenehm wie möglich gemacht werden und das Gemeinschafts-Erlebnis im Vordergrund stehen." Weiterhin sind in der Euerdorfer und Wirmsthaler Kirche Kästchen für Fürbitten aufgestellt. Hier kann die ganze Gemeinde ihre Bitten einwerfen und dann zum Kreuzberg bringen lassen.Die Wallfahrt beginnt am Samstag, 21. Juli, um 6 Uhr in der Euerdorfer Pfarrkirche. Treffpunkt ist bereits um 5.45 Uhr. Von da geht es über die Wildfuhr nach Stralsbach, Burkardroth, Premich und Waldberg. Über die "Kniebrech" gelangen die Wallfahrer dann endlich zum heiligen Berg der Franken. Ankunft wird dort gegen 15.30 Uhr sein. Nach Bezug des Quartiers ist um 18 Uhr ein gemeinsamer Kreuzweg zu den Kreuzen hoch. Abends wird es gesellig bei Musik und gemütlichem Beisammensein. Der Rückweg wird nach dem Wallfahrts-Gottesdienst am Sonntagmittag angetreten. Gegen 20.30 Uhr kommen die Wallfahrer in der Marktgemeinde an, wo sie von der Gemeinde mit Kerzen empfangen werden. Gemeinsam geht es dann in die Pfarrkirche zum Abschluss-Segen.