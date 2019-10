Die Demokratischen Bürger Kissingen (DBK) treffen sich am Montag, 28. Oktober, zur Mitgliederversammlung bei Weinbau Florian Förg, Kapellenstraße 38 in Bad Kissingen. Beginn ist um um 19.30 Uhr. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Vorbereitung der Kommunalwahl am 15. März des kommenden Jahres mit der Vorstellung und der Wahl der Kandidaten. sek