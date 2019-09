Am morgigen Mittwoch, 25. September, findet ab 19.30 Uhr ein erstes Vorbereitungstreffen für eine Offene Liste der Grünen zur Kommunalwahl 2020 in Ebensfeld im Gasthof "Zum Schwan" (Engelhardt) statt. Eingeladen ist jeder, der (auch ohne einer Partei anzugehören) Ebensfeld in den nächsten sechs Jahren nachhaltig voranbringen möchte. Die Offene Liste der Grünen bietet allen Ebensfelder Bürgern Demokratie zum Mitmachen an. red