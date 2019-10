Der Stammtisch "Effektive Mikroorganismen" lädt heute um 19 Uhr zu dem Vortrag "Effektive Mikroorganismen für den Garten - Vorbereitungen für den Winter" von Isolde Hahn ins Restaurant "Aischblick", Große Bauerngasse 88 a in Höchstadt, ein. Nur in einem gesunden Boden können gesunde Pflanzen gedeihen, die uns mit den notwendigen Vitaminen, Aminosäuren und Mineralstoffen versorgen, so lautet Isolde Hahns These. red