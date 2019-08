Vorbereitungen beginnen für die Anglerprüfung

Auf dem Weg zur staatlichen Fischerprüfung in Bayern wird der Fischereiverein Höchstadt wieder einen Schulungskurs durchführen.

Die Prüfung wird nur noch online durchgeführt. Der Vorbereitungskurs ist nach wie vor Pflicht für jeden, der die Fischerprüfung machen möchte, teilen die Höchstadter Angler mit. Ohne den Nachweis über die Teilnahme und die erforderliche Mindestanzahl Schulungsstunden von den jeweiligen Sachgebieten erfolgt keine Prüfungszulassung. Schulungsbeginn ist am Dienstag, 7. Januar 2020, um 19 Uhr für den Prüfungstermin Mitte März 2020. Kurstage sind Dienstag und Donnerstag, jeweils von 18.30 bis 21 Uhr, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Vorbereitungskurs findet in der Vereinshalle am Kieferndorfer Weg 75a in Höchstadt statt.

Nähere Informationen erteilen Klaus Müller, Tel. 09193/7357, oder Georg Lenk, Tel. 09193/2619, bei ihnen kann man sich auch anmelden. Auf der Internetseite des Fischereivereins Höchstadt www.fischereiverein-hoechstadt.de können alle Details nahgelesen werden. red