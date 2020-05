Vorbereitungen auf die Badesaison laufen an

Damit die Badegäste bedenkenlos in die Fluten steigen können, nimmt das Sachgebiet Gesundheit am Landratsamt Lichtenfels regelmäßige Kontrollen am Staffelsteiner Badesee vor, so auch in diesem Jahr. Zwar steht derzeit noch nicht fest, wann das Badevergnügen am Badesee starten darf, doch die Hoffnung auf einen baldigen Beginn der Saison ist groß: Ob einheimische Stammgäste oder Urlauber - die Nachfragen zum Eröffnungszeitpunkt mehrten sich mit jedem Sonnenstrahl, berichtet Martin Lüders, Geschäftsführer der Freizeit-GmbH Bad Staffelstein. Er hofft, dass das Infektionsgeschehen in Bayern ein baldige Aussage der Landesregierung zur Öffnung von Badeanstalten und Schwimmbädern zulässt.

Knapp 18 Grad und eine einwandfreie Sichttiefe konnte Hygienekontrolleur Helmut Zapf feststellen. Die Proben müssen binnen 24 Stunden, gerechnet ab der ersten Probe, zur Auswertung im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen sein, erklärt Zapf. Zapf und Lüders gehen davon aus, dass die hohe Qualität der vergangenen Jahre auch heuer erreicht wird. red