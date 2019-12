Vorbereitung wie die Profis

Die Musikerinnen und Musiker der Städtischen Jugendkapelle Kulmbach verbrachten mit ihrem Leiter Harald Streit drei Tage im Jugendgästehaus in Wirsberg, um sich intensiv auf das anstehende Jahreskonzert am 15. Dezember um 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle vorzubereiten. Mit Gastdozenten wurde ein komplett neues Konzertprogramm erarbeitet. Dass Blasmusik nicht nur aus Polkas und Märschen besteht, beweist die Jugendkapelle mit beschwingten Titeln aus Opern, Musical- und Filmmelodien und peppigen Solostücken. Karten im Vorverkauf gibt es in der Verkaufsstelle der Bayerischen Rundschau und in der Tourist-Info. Restkarten an der Konzertkasse ab 16 Uhr, soweit vorhanden. Foto: privat