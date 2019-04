Vorbereitung und Besinnung

Die Karwoche und Ostern stehen vor der Tür. Seit jeher wollen sich Christen auf diese besondere Zeit im Kirchenjahr vorbereiten. Dazu gehört es auch, einmal abzubremsen, innezuhalten, in sich zu gehen und die Nähe Gottes zu suchen. Dafür bietet die Pfarrei Unbefleckte Empfängnis Mariens Stegaurach einen zeitlichen und besinnlichen Rahmen an. Der Tiefgang-für-die-Seele-Bußgottesdienst findet am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Stegaurach statt. red