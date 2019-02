Vorbereitung für Solidaritäts-Camp

Vom 8. bis 9. Juni wird in Schalkau/Truckenthal im Ferienpark Thüringer Wald das Internationale Pfingstjugendtreffen stattfinden. Es steht unter dem Motto: Gegen die Rechtsentwicklung der Regierung. Kein Fußbreit den Faschisten - Für internationale Solidarität!" Es ist überparteilich und selbst organisiert. Dazu findet nun in Coburg die zweite Vorbereitungsgruppe statt. Das Treffen ist am Donnerstag, 28. Februar, um 17 Uhr, im Toxic Toast. red