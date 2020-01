Vorbereitung für Frauen

Für den kommenden Weltgebetstag der Frauen bieten der Fachbereich Frauenpastoral des Erzbistums Bamberg und das Evangelische Dekanat Bamberg in Kooperation mit dem ökumenischen WGT-Team einen Vorbereitungstag am Freitag, 31. Januar, an. Dieser findet von 14 bis 19 Uhr im Stephanshof, Stephansplatz 5, statt. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. "Steh auf und geh!" lautet das Leitwort des Weltgebetstages 2020, dessen Gottesdienst aus dem südafrikanischen Simbabwe kommt.

Frauen aus Simbabwe haben dafür den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: "Steh auf! Nimm deine Matte und geh!", sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. Es wird gebeten, Anmeldungen für den Einführungstag bis spätestens 13. Januar an folgende Adresse senden: Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg Fachbereich Frauenpastoral, Jakobsplatz 9, 96049 Bamberg, Telefon 0951/5022106; Fax: 0951/5022109; E-Mail: frauenpastoral@erzbistum-bamberg.de. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red