Vorbereitung der Kommunalwahl

Für die bevorstehende Kommunalwahl am 15. März 2020 hält die Christliche Wählergemeinschaft Oehrberg am Freitag, 15. November, ihre Nominierungsversammlung für den Marktgemeinderat. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Alten Schule. Die Bürger sind dazu eingeladen. sek