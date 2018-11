Vorbereitung auf Prüfung im Internet

Der Bezirksfischereiverein Kulmbach bietet einen Vorbereitungslehrgang für die Online-Fischerprüfung an. Wer den Angelschein erwerben will, der muss diesen Lehrgang besuchen, der Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist. Kursbeginn ist am 8. Januar. Die Ausbildung findet immer Dienstag und Freitag von 19 bis 21 Uhr im Fischerheim in den Mainauen statt und zieht sich über rund zehn Wochen. Ausführliche Informationen und Anmeldung beim Bezirksfischereiverein in Kulmbach im Internet unter der Adresse www.bezirksfischerei-kulmbach.de. JG