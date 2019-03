Vorbereitung auf die Wahl

Zur konstituierten Vorstandssitzung der CSU begrüßte Steffen Hörtler die neugewählten und auch wiedergewählten Mitglieder des Vorstandes der CSU und stellte fest, dass der Ehrenvorsitzenden Alfred Wacker auch zukünftig gerne auf den Vorstandssitzungen gesehen werde.

Nach den Statuten der CSU sind die Vorsitzenden der Frauenunion, der Jungenunion und Seniorenunion kooptierte Mitglieder des Vorstandes qua Amtes. So wurden Dr. Gudrun Heil-Franke und Eberhard Gräf als Kreisvorsitzende der Seniorenunion einstimmig kooptiert, ebenso Bürgermeister Thomas Leiner.

Auch zukünftig werden die Ortsvorsitzenden der Ortsverbände Garitz, Reiterswiesen und Hausen zu den Vorstandssitzungen eingeladen. Weiterhin wurden kooptiert Daniele Rauschenbach sowie Ulrich Kutz. Die CSU wird, auch im Hinblick auf den zu erwartenden Wahlkampf, einen Geschäftsführer installieren. Für die Pressearbeit zeigt sich weiterhin Hans Dieter Englert verantwortlich und die Internetbetreuung wird Ralf Strauch zusammen mit Steffen Hörtler übernehmen, auch die Arbeit in den Social Medias.

Hauptaufgabe des Vorstandes ist die Kommunalwahl am 15. März 2020, mit Erstellung des Programms und der entsprechenden Kandidatensuche.

Für die Europawahl am 26. Mai wird die CSU an den vier Wochen vorher Infostände in der Fußgängerzone anbieten. Am 1. Juni findet eine Fahrt zum Theater in Maßbach, organisiert vom Ortsverband Garitz, statt. red