Vorbereitung auf die Firmung

Die Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land" lädt alle katholischen Jugendlichen der 9. Klassen, die in der Pfarreiengemeinschaft leben, zur Firmung im nächsten Jahr ein. Dazu gehören Hammelburg-Kernstadt, Gauaschach, Obererthal, Obereschenbach, Pfaffenhausen, Untererthal und Untereschenbach.

Wer gefirmt werden möchte, nimmt an der Vorbereitung "Stark! - der besondere Weg zur Firmung" teil. Geplant sind zwei "Stark-Treffen" zwischen November und Februar im Pfarrzentrum, ein "Stark-Wochenende" im Dezember oder Januar auf dem Volkersberg, ein Nachmittag mit Seelsorge- oder Beichtgespräch im März sowie ein "Sozialpraktikum" nach eigener Wahl und die Firmung selbst, die am Freitag, 27. März 2020, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche stattfindet. Anmeldeformulare werden über die Hammelburger Schulen verteilt. Wer anderswo zur Schule geht oder bisher keine Anmeldung bekommen hat, kann sich im Pfarrbüro, Tel. 09732/2018, melden oder das Formular abrufen unter www.kath-kirche-hammelburg.de. Das gilt auch für ältere Jugendliche, die nicht gefirmt sind. Anmeldeschluss ist Freitag, 4. Oktober.

Weitere Infos erhalten Erziehungsberechtigte bei einem Elternabend am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr in der Von-Hess-Straße 12. Die Jugendlichen treffen sich am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Danach besuchen die Firmlinge um 18 Uhr den Abendgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Auskünfte bei Pastoralreferent Markus Waite, Tel.: 09732/ 788 76 27, Mail: markus.waite@bistum-wuerzburg.de. sek