Vorbereitung auf die Erstkommunion beginnt

In der ersten Dezemberwoche startet die Erstkommunion-Vorbereitung in der Pfarreiengemeinschaft "Herz Jesu - Quelle des Lebens" Bad Kissingen mit den ersten Weg-Gottesdiensten.

Die Termine für die Weg-Gottesdienste sind folgende:

Dienstag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Bad Kissingen; Mittwoch, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche in Hausen; Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche in Reiterswiesen.

Die Eltern, deren Kind im nächsten Jahr zur Erstkommunion gehen möchte, werden gebeten, sich umgehend im Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft, Hartmannstraße 4, in Bad Kissingen (Tel.: 0971/699 82 80, E-Mail: pfarrei.bad-kissingen@bistum-wuerzburg.de ) zu melden, um ihr Kind anzumelden. sek