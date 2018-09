Vorbehalte und Ängste zerstreuen

Der nächste Sprechtag der Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken findet am Montag, 24. September, im Bürglaßschlösschen statt . Interessierte können dabei vor Ort mit einem Mitarbeiter der Sozialverwaltung ihre Anliegen besprechen, und zwar in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16 Uhr im Zimmer E 01/02. Um Anmeldung unter Telefon 0921/7846 3111 oder per Email an: sozialverwaltung@bezirk-oberfranken.de wird gebeten. red