Voraussetzungen gelockert: Alles Wichtige zum Thema Kurzarbeit

F黵 Unternehmen, die aufgrund des Corona-Virus in wirtschaftliche Schieflage geraten sind, stellt die Kurzarbeit eine kurzfristige, zeitlich begrenzte Entlastung da. "Was viele nicht wissen: Auch Unternehmen, die nur einen Angestellten haben, k鰊nen Kurzarbeit beantragen", merkt Matthias Klar von der Arbeitsagentur Bamberg-Coburg an.

Die Agentur f黵 Arbeit zahlt das Kurzarbeitergeld als teilweisen Ersatz f黵 den entfallenen Lohn. Der Arbeitgeber wird dadurch bei den Kosten der Besch鋐tigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet. Aktuell hat die Regierung bei der Kurzarbeit Erleichterungen erlassen. Doch es gibt einiges zu beachten:

Welche Regelungen gelten derzeit f黵 die Kurzarbeit?

"F黵 gew鰄nlich m黶sen mindestens 30 Prozent der im Betrieb Besch鋐tigten von einem Arbeitsausfall betroffen sein, damit Kurzarbeit angezeigt werden kann", erkl鋜t Klar. "Doch bis Ende des Jahres gen黦en bereits zehn Prozent der Belegschaft." Au遝rdem k鰊nen nun auch Leiharbeiter in Kurzarbeit gehen. Die Sozialversicherungsbeitr鋑e, die Arbeitgeber f黵 ihre kurzarbeitenden Besch鋐tigten allein tragen m黶sen, werden durch die Bundesagentur f黵 Arbeit in pauschalierter Form erstattet. Au遝rdem wurde die maximale Bezugszeit von Kurzarbeitergeld von zw鰈f auf 21 Monate verl鋘gert.

Welche Rolle spielt dabei der Betriebsrat?

Voraussetzung f黵 die Einf黨rung von Kurzarbeit in einem Unternehmen ist, dass der Betriebsrat zustimmt. "Er kann zwar noch verhandeln, doch am Ende stimmt der Betriebsrat in der Regel zu", sagt Klar. "Denn die Alternative w鋜en ja K黱digungen." Gilt in Betrieben ohne Betriebsrat kein Tarifvertrag mit einer sogenannten tarifvertraglichen Kurzarbeitsklausel, muss grunds鋞zlich der Arbeitnehmer zustimmen.

Wie hoch ist w鋒rend der Kurzarbeit das Gehalt?

Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Kurzarbeiter erhalten davon grunds鋞zlich 60 Prozent. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, betr鋑t das Kurzarbeitergeld 67 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts. Eine

Tabelle zur Orientierung gibt es auf der Website der Bundesagentur f黵 Arbeit unter www.arbeitsagentur.de. Arbeitgeber k鰊nen die Lohnl點ke verkleinern, indem sie Aufzahlungen leisten. Die Arbeitsagentur Bamberg-Coburg hat kostenlose Hotlines zum Thema Kurzarbeit eingerichtet. Arbeitgeber w鋒len die Telefonnummer 0800/45񂵗520, Arbeitnehmer die Telefonnummer 0800/4555500 oder die 09561/93100.

D黵fen auch Auszubildende in Kurzarbeit geschickt werden?

Das ist grunds鋞zlich erlaubt. "Davor muss das Unternehmen aber nachweisen, dass wirklich alle anderen Ma遪ahmen ausgesch鰌ft wurden", erkl鋜t Klar. Auch in Teilzeit Besch鋐tigte eines Betriebs k鰊nen in Kurzarbeit gehen. saha