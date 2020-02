Vorarbeiten für Erweiterung des Baugebiets in Burghausen laufen an

Mitarbeiter des Dominikus-Ringeisenwerkes Maria Bildhausen sind derzeit dabei, die Bäume und Sträucher oberhalb des neuen Baugebiets in Burghausen zu beseitigen. Noch in diesem Jahr sollen die Planung des Areals und die Ausschreibung der Arbeiten abgeschlossen werden, die Erschließung erfolgt dann im nächsten Jahr.

Es handelt sich um zwölf Bauplätze, von denen drei in Privatbesitz sind, sagte Bauamtsleiter Simon Glückert. Nach dem momentanen Stand der Planung sollen die Arbeiten Anfang 2021 beginnen und noch im selben Jahr abgeschlossen werden. Dann kann gebaut werden.

Reichenbach schon voll

"Es gibt schon erste Interessenten", sagt Bürgermeister Helmut Blank (CSU). Er geht davon aus, dass auch diese Bauplätze relativ schnell verkauft werden. "Das neue Baugebiet in Reichenbach ist schon voll, da könnten wir schon weitermachen", sagt Helmut Blank. Er verweist darauf, dass in den letzten Jahren Baugebiete in Althausen, Großwenkheim und Reichenbach ausgewiesen worden sind. Auch in anderen Stadtteilen gebe es Bedarf.

Besonders groß dürfte der in der Kernstadt Münnerstadt selbst sein. Abgesehen von ein paar wenigen Bauplätzen im Maital und auf dem Karlsberg sind in den letzten Jahren kaum neue Baumöglichkeiten entstanden. Mehrfach hat sich der Stadtrat ausführlich mit dem Thema befasst und nach einem Ausweg aus dem Dilemma gesucht. Jetzt zeichne sich tatsächlich eine Möglichkeit ab, sagte der Bürgermeister.