Eltingshausen 25.11.2019

Vorabendmesse und Begegnung

Der Vorabendgottesdienst am kommenden Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der St. Martin-Kirche in Eltingshausen wird von der Schola gestaltet. Im Anschluss trifft man sich zur Begegnung auf dem Kirchp...