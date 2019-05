Vor Zwölfjährigem entblößt

Nachdem sich ein zunächst Unbekannter am Samstag vor einem zwölfjährigen Jungen entblößt hatte, ermittelt nun die Kripo. Noch am gleichen Tag konnte ein tatverdächtiger 35-Jähriger vorläufig festgenommen werden.

Der Exhibitionist trat am Samstag gegen 13.15 Uhr dem Jungen im Bereich des Stadions in der Pödeldorfer Straße gegenüber und nahm an sich sexuelle Handlungen vor. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung konnten inzwischen verständigte Polizeibeamte den dringend tatverdächtigen 35-Jährigen aus Bamberg während der Fahndung in den Abendstunden Tages ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Die Kriminalbeamten leiteten gegen den Mann Ermittlungen aufgrund eines Sexualdelikts ein. red