Vor Ort geklärt

Ein 29-jähriger Opel-Fahrer teilte am Freitagnachmittag bei der Polizei Bad Kissingen mit, dass sein in der Schanzstraße in Maßbach geparkter Kleintransporter angefahren wurde. Vor Ort wies der Geschädigte dann auf den neben seinem Transporter geparkten Peugeot hin. Der stand sehr dicht neben dem angefahrenen Transporter und wies mehrere Schäden auf der rechten Seite auf, einer davon neu. Da die Schäden zwischen dem Fahrzeug des Geschädigten und dem Peugeot zusammenpassten und Fremdlackspuren am beschädigten Kotflügel gesichert werden konnten, wurden gegen den Fahrer des Peugeot Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Fahrer gab gegenüber den Beamten an, den Unfallschaden nicht bemerkt zu haben. Am Transporter des Geschädigten entstand rund 500 Euro Schaden, teilt die Polizei Bad Kissingen mit.

