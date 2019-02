Vor Liebe dahinschmelzen

Den Schnee von vorgestern präsentiert der Zeiler Zeichner Klaus Strobel auf dieser Karikatur, die er uns gestern zur Verfügung stellte, um sie zum heutigen Ehrentag aller Liebenden in die Zeitung zu setzen. Wir hoffen natürlich, dass alle, die sich angesprochen fühlen, anders als dieses Schneemannpärchen auch morgen noch glücklich vereint sind. Und um noch etwas weiter in die Zukunft zu blicken: In der kommenden Woche setzt der Fränkische Tag auf Humor. Dann soll es jeden Tag lustig zugehen, auch mit Strobels spitzer Feder. eki