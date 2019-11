Vor Einfahrt geparkt: Streit eskalierte

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochvormittag in Engenthal. Weil ein Arbeiter seinen Kleintransporter vor der Einfahrt eines Anwohners parkte, kam es zu einem handfesten Streit. Hierbei wurde der Fahrer des Transporters leicht am Arm verletzt und seine Halskette zerrissen. Den Anwohner erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. pol