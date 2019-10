Vor den Augen einer Polizeistreife schlug ein 31-jähriger Mann am Sonntag gegen 3.30 Uhr seinem Kontrahenten am Grünen Markt mit der Faust ins Gesicht. Der Schläger war stark alkoholisiert (2,5 Promille) und musste in Gewahrsam genommen werden. Er muss sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.