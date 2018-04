Zu einem Streit zwischen zwei Männern ist es am Montagnachmittag in Forchheim vor einer Gaststätte in der Sattlertorstraße gekommen.

Im Verlauf des Streits schlug ein 34-Jähriger seinem gleichaltrigen Kontrahenten mit der Faust mehrfach ins Gesicht, so dass dieser eine Schwellung am Auge davontrug. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. pol